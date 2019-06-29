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Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в 2018 году заработал 286,5 млн грн, из которых 261 млн грн - это премия за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом говорится в отчете «Нафтогаза», сообщает ZN.ua.

В целом вознаграждение членов правления «Нафтогаза» по итогам 2018 года составило 389,3 млн грн.

Так, первый заместитель председателя правления НАК Сергей Перелома получил 27,5 млн грн.

Заместитель председателя правления и финансовый директор Сергей Коновец – 22,7 млн грн.

Член правления Юрий Колбушкин – 17,3 млн грн.

Члены правления Олег Прохоренко (глава «Укргаздобычи» до 15 марта 2019 годы) и Николай Гавриленко (директор нефтяного дивизиона) – 20,6 млн грн и 14,7 млн грн соответственно.

При этом отмечено, что Прохоренко и Гавриленко не получали вознаграждения в качестве членов правления «Нафтогаза».

Как известно, наблюдательный совет НАК принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО «Газпром» относительно транзитного контракта на $46 миллионов.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). 

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украниы» с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.

Коболев решил направить свою зарплату и премии в компании на благотворительность.  
ForUm

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