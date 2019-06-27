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В Белоцерковской епархии Украинской Православной Церкви просят помочь семье священника, который погиб, спасая свою дочь.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Белоцерковской епархии, протоиерей Богдан Сушанский, настоятель Свято-Николаевского храма села Яблоновка Белоцерковского благочиния утонул 24 июня, спасая свою дочь.

По данным пресс-службы Нацполиции, священник вместе с женой и двумя детьми приехали на машине к затопленному карьеру в селе Щербаки Белоцерковского района Киевской области, чтобы забрать старшего сына, который отдыхал там с друзьями. В то время, когда все собирали вещи, священник взял младшую дочь и пошел прогуляться. Через некоторое время их и нашел старший сын священнослужителя.

Как рассказали в полиции, обнаружив в воде отца и сестру, парень начал звать на помощь. Люди, которые отдыхали неподалеку, вызвали скорую помощь и из воды вытащили мужчину с девочкой уже без признаков жизни.
Отпевание трагически погибшей девочки и панихиду по священнику в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Белой Церкви 25 июня возглавил митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин.

Отпевание самого священника прошло в Свято-Успенской Почаевской лавре, где его совершил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

В Белоцерковской епархии, где 17 лет служил протоиерей Богдан Сушанский, отмечают, что он «имел хороший авторитет и уважение от духовенства и мирян».

В Церкви призывают помочь семье священника, у которого остались жена и шестеро детей. Средства можно перечислить на карту крестного отца погибшей девочки (протоиерея, который служит в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Белая Церковь).

Яблонский Валерий Валерьевич

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