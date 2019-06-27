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Межведомственная комиссия по международной торговле ввела ограничительные меры в отношении импорта товаров в Украину из Российской Федерации и Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба МЭРТ.

Для защиты украинского производителя плоского проката было решено применить антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину товаров происхождением из Российской Федерации и Китая сроком на 5 лет. Для производителей, экспортеров товара из РФ определена ставка антидемпинговой пошлины на импорт в Украину на уровне 47,57%, а для производителей, экспортеров из Китайской Народной Республики - 22,78%.

Также Комиссия заслушала информацию о результатах пересмотра и продолжение специальных мер относительно импорта в Украину гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретанов независимо от страны происхождения. При рассмотрении вопроса члены Комиссии решили, что установленный период применения специальных мер для украинского производителя оказался недостаточным и поэтому его следует продолжить сроком на 3 года.

Также определен размер ставки специальной пошлины для гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретанов, с учетом либерализации в отношении импорта в Украину. Так, со дня вступления в силу решения Комиссии, ставка специальной пошлины составит 11,22%, через 12 месяцев со дня их продолжения - 10,66%, через 24 месяца - 10,13%.

 
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