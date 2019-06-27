также в разделеМир
В РФ при посадке самолет врезался в здание, есть жертвы 26
В РФ заявили, что ее военные покинули Венесуэлу 30
Комитет Конгресса США поддержал санкции против российских газопроводов 41
Избран новый генсек Совета Европы 106
Прокуратура считает, что пожар в Нотр-Даме не был поджогом 25
Конституционный суд Молдовы ушел в отставку в полном составе 12
Обвиняемого в домогательствах россиянина, не избрали вице-президентом ПАСЕ 66
В США заявили, что Турция потеряет F-35, если купит у РФ С-400 25
Помпео прибыл в Кабул с необъявленным визитом 30
Трамп пообещал уничтожить Иран после оскорбления Белого дома 93
МИД Германии приветствовал возвращение РФ в ПАСЕ 39
Россия может отправить в ПАСЕ «депутатов» из оккупированного Крыма 46
Нового премьера Британии назовут 23 июля 18
Глава МВД Молдовы объяснил, почему проголосовал за возвращение РФ в ПАСЕ 84
В Грузии избрали нового спикера парламента 54
Эрдоган: Турция начнет прием С-400 с июля 109
Россия подала заявку на участие в ПАСЕ 33
Центральный блок Falcon Heavy разбился при посадке 59

Парламент Чехии не собрал достаточно голосов для объявления вотума недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Novinky.

Заседание парламента перед голосованием  длилось 17 часов. В результате 85 депутатов проголосовали за вотум недоверия, столько же высказались против.

12 депутатов воздержались, 18 - отсутствовали. Для отставки правительства необходимо было собрать 101 голос.

Голосование инициировали пять оппозиционных партий в связи с предполагаемым конфликтом интересов миллиардера Бабиша.

Европейская комиссия определила, что Бабиш находится в конфликте интересов из-за того, что его бизнес-империя размещена в целевых фондах, и в результате страна может потерять часть финансирования ЕС.

Результат голосования не стал неожиданным, коалиционный партнер движения АNО, левые социал-демократы и коммунистическая партия, отказались присоединиться к оппозиционным партиям.

Напомним, в Праге на прошлой неделе прошел крупнейший протест за время независимости с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги