Парламент Чехии не собрал достаточно голосов для объявления вотума недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Novinky.

Заседание парламента перед голосованием длилось 17 часов. В результате 85 депутатов проголосовали за вотум недоверия, столько же высказались против.

12 депутатов воздержались, 18 - отсутствовали. Для отставки правительства необходимо было собрать 101 голос.

Голосование инициировали пять оппозиционных партий в связи с предполагаемым конфликтом интересов миллиардера Бабиша.

Европейская комиссия определила, что Бабиш находится в конфликте интересов из-за того, что его бизнес-империя размещена в целевых фондах, и в результате страна может потерять часть финансирования ЕС.

Результат голосования не стал неожиданным, коалиционный партнер движения АNО, левые социал-демократы и коммунистическая партия, отказались присоединиться к оппозиционным партиям.

Напомним, в Праге на прошлой неделе прошел крупнейший протест за время независимости с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша.