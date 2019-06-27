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Победитель конкурса на пост главы новой Государственной таможенной службы заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявил о возможном переводе работы таможни на контрактную систему, сообщает Радио Свобода.

«Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе - человек устраивается и предполагается, что она работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI (индикатор эффективности. - Ред.) на конкретного человека, так и групповые. Главное - получать результат», - сказал Нефедов.

Он добавил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.

«Нам очень редко надо выдумывать какой-то велосипед или какие-то уникальные, гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством господина Данилюка, и под руководством нынешнего министра госпожы Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать», - добавил Нефедов.

Напомним, 25 июня заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов выиграл финальный этап конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.
ForUm

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