Суд оправдал и освободил из-под стражи предпринимателя Сергея Семенюту, обвиняемого в попытке передать ФСБ России секретные данные об американских военных инструкторах. Об этом говорится в материалах суда, сообщает 112 Украина.

Семенюта был задержан в Киеве ещё в июле 2017 года.

В итоге суд установил, что с одной стороны украинская контрразведка и прокуратура имитировали передачу секретной информации обвиняемому, а с другой - сам обвиняемый действовал с ведома сотрудников СБУ.

Учитывая то, что никаких секретных данных российским спецслужбам в итоге не было передано, суд не усмотрел в действиях подсудимого шпионажа или разглашения военной тайны. Он обвинялся в том, что установил конфиденциальное сотрудничество с ФСБ и по заказу российской спецслужбы добывал секретную военную информацию в Украине.

Так, бизнесмен, по версии обвинения, предложил своему знакомому - бывшему военному Вооруженных сил Украины - за денежное вознаграждение поставлять необходимую информацию.

Экс-военный передал обвиняемому конфиденциальную информацию о бойцах 40-го полка Национальной гвардии.

Также обвиняемому была передана информация об агентах украинских спецслужб в рядах боевиков «ДНР» и «ЛНР» и о поставках оружия и техники из США.