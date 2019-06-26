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В селе Быстрик Бердического района на Житомирщине священники Украинской Православной Церкви 25 июня совершили молебен и чин освящения сельскохозяйственной техники.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, священники окропили святой водой работников сельскохозяйственных предприятий  и технику, а также благословили жителей села на начало жатвы. 
После богослужения протоиерей Владислав Асафов окропил посевные площади злаковых и бобовых культур. 

В селе Быстрик существует давняя традиция - освящение священниками техники для дальнейшей работы на полях, рассказывает руководитель КФХ «Виктор» Виктор Барановский.

«И так из года в год. Начинаем сбор урожая с Божьим благословением», - отметил он.
ForUm

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