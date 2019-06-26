Суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу в административном правонарушении, вышедшую 25 мая с товарищем в центр Ривного с плакатами, на одном из которых, в частности, была надпись «импичмент президенту», сообщает «UA: Ровно».

Полиция тогда пригласила их в участок и составила протокол за неуведомление соответствующих органов при проведении митингов демонстраций. Также протокол составили и на мать несовершеннолетней.

Дело получило резонанс и за пределами области, была реакция президента Владимира Зеленского, а правозащитники заявили, что нарушения как такового в действиях молодых людей нет, ведь уведомлять органы власти о мирных акциях является не обязанностью, а правом.

Однако, как рассказала мать Дарьи Наталья, в Ривненском городском суде другого мнения. Решение там вынесли еще 13 июня. «Была в суде, забрала решение судьи Дионисьева. У нас - предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. По моему делу (ненадлежащее воспитание. - Ред.) - то его перенесли», - рассказала Наталья.

Женщина добавила, что товарища Дарьи Романа суд также признал виновным. Также напомним, городской суд признал Дарью Коцюрубу виновной в расклеивании листовок, которые в полиции назвали агитацией без выходных данных. В этом деле произошел конфуз: матери девушки сначала в суде дали постановление о том, что девушку признали невиновной, а потом, когда в полиции обнародовали другое постановление, где девушка признана виновной, в суде отметили, что ошиблись работники и ошибочно направили проект постановления, а не принятое судьей решения.