Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ, заявил, что вполне вероятно, что так называемые депутаты оккупированного Крыма будут участвовать в заседаниях ассамблеи в составе делегации России. Об этом он заявил в интервью RFI.

«Слушайте, у нас большая страна. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее», — сказал Толстой.

По его словам, протесты, которые могут сопровождать такое решение это глупость.

«Не признавать Крым российским — это все равно что не признавать объединение Германии. То есть это как если бы мы опротестовывали полномочия депутатов Бундестага, избранных от земель, бывших в составе ГДР», — добавил Толстой.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.