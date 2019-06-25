Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что из-за возвращения РФ в ПАСЕ постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба отзывается для консультаций.

Об этом министр написал в Facebook.

«Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий по защите прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем посредственного. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже, будем ее оттачивать вместе», — написал Климкин.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.