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На Ровенщине тысячи православных почтили чудотворный образ Корецкой Божией Матери 20

На Ровенщине проходит шестидневный крестный ход Украинской Православной Церкви с чудотворной иконой Богородицы «Отчаянных Единая Надежда», перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, крестный ход начался 23 июня от Свято-Георгиевского подворья в городе Ровно и завершится у скита святой праведной Анны в селе Онишковцы Ровенской области. 

Верующие с чудотворной иконой Божией Матери и иконой преподобного Амфилохия пройдут 120 км за шесть дней, ночевать паломники будут в сельских храмах.
Во время крестного хода каждый день будут совершать литургию, молебны и акафисты перед чудотворным образом.
ForUm

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