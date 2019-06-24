На Ровенщине проходит шестидневный крестный ход Украинской Православной Церкви с чудотворной иконой Богородицы «Отчаянных Единая Надежда», перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, крестный ход начался 23 июня от Свято-Георгиевского подворья в городе Ровно и завершится у скита святой праведной Анны в селе Онишковцы Ровенской области.

Верующие с чудотворной иконой Божией Матери и иконой преподобного Амфилохия пройдут 120 км за шесть дней, ночевать паломники будут в сельских храмах.

Во время крестного хода каждый день будут совершать литургию, молебны и акафисты перед чудотворным образом.