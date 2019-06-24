Во время встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский прошел «разведку боем». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью 5 каналу, сообщает УНИАН.



«Считаю, что очень классно, что эти визиты именно сейчас состоялись... Обсуждение тактики по Донбассу – это супер. Нет прорывных решений – на самом деле, это ожидаемо. Ничего плохого в этом нет. Сложная дискуссия по поводу Совета Европы, газа, «Северного потока – 2» – тоже ожидаемо. Это была такая вот «разведка». Это не стопроцентное вовлечение, но это настоящая «разведка боем»... Было важно посмотреть и для Макрона, и для Меркель, каковы намерения стратегические», – сказал Климкин.

По его мнению, «четкие месседжи», которые прозвучали, являются «очень полезными».