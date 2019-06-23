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«Защитники семейных ценностей» хотели пронести на контракцию Марша равенства экскременты, расфасованные по презервативам.

Об этом Громадському сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Крищенко рассказал, что противники Марша планировали закидать нечистотами участников Киев Прайда и представителей полиции.

По его словам, полиция провела чуть не целую спецоперацию ночью, 23 июня.

«На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких «снарядов» с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "дерьмолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета», - сообщил Корищенко.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Киеве проводят Марш равенства - акцию в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине. Центр Киева перекрыли из-за Марша равенства «Киевпрайд 2019».
ForUm

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