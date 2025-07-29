У Держдепі повідомили, що Трамп незабаром оголосить про подальші кроки щодо РФ

Прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що президент США Дональд Трамп уже найближчим часом оголосить про подальші кроки щодо Росії, щоб змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною. Таку заяву вона зробила в ефірі Fox News.

Брюс підтвердила, що Трамп скоротить крайній термін для Росії з 50 до 10-12 днів, протягом яких Москва має укласти мирну угоду з Україною. За її словами, президент США вже розуміє, що станеться, якщо дати Путіну більше часу.

"Весь світ обізнаний про те, що відбувається. У Європі, безумовно, незадоволені діями Росії щодо України... Я не буду забігати вперед щодо рішень президента Трампа або варіантів, які у нього є. Але санкції з Росії ніколи не знімалися. У президента залишаються й інші економічні та інші інструменти. Ми бачили, на що він здатний... Він скоротив спочатку встановлені терміни для відповіді - спершу були 50 днів, але, як він сказав у Шотландії, тепер це, найімовірніше, буде 10-12 днів", - розповіла Брюс.

Прессекретарка Держдепу США наголосила, що Росія несе масову смерть і руйнування. Вона запевнила, що вже скоро світ побачить кроки Трампа, які він зробить щодо Москви.

Раніше Дональд Трамп заявив, що не отримав жодної відповіді від Путіна. "Це ганьба", – сказав Трамп

Він також заявив, що дає Росії 10 днів на завершення війни в Україні, інакше погрожує запровадити санкції.

«Путін хоче продовжувати війну. Наші мита можуть вплинути на них, а можуть і ні», – зазначає президент США.