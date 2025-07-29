У Києві презентували книгу Пола Р. Вільямса «Шлях примирення»: як право допомагає досягти стійкого миру

У столиці відбулася презентація українського перекладу книги відомого американського правника Пола Р. Вільямса Lawyering Peace, що вийшла під назвою «Шлях примирення: як право формує стійкий мир». Видання стало результатом співпраці Асоціації правників України, Міжнародного фонду «Відродження», креативної агенції «Артіль» та Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів.

На думку правничої спільноти, книга є надзвичайно актуальною для України, яка веде не лише збройну, а й правову боротьбу за свою незалежність.

«Це не просто переклад впливової праці доктора Пола Вільямса. Це внесок у діалог про те, як юридичні інструменти можуть допомогти завершити війну, відновити державність і закласти основи тривалого миру», — зазначив президент Асоціації правників України Микола Стеценко.

Автор книги, доктор юридичних наук і співзасновник Public International Law & Policy Group Пол Р. Вільямс, під час презентації підкреслив роль юристів у мирних переговорах:

«Найжорстокіші конфлікти завершуються за столом переговорів. Але без чітких юридичних механізмів мирні угоди залишаються крихкими. Саме правники мають формувати архітектуру угод, вплітаючи принципи справедливості, суверенітету, політичної незалежності», — сказав Вільямс.

Він наголосив, що українські правники повинні вже зараз готуватись до потенційних переговорів, адже це їхня відповідальність — закласти юридичну основу, яка гарантуватиме, що мир буде не лише можливим, а й справедливим та тривалим.

Виконавчий директор Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Ігор Степурін розповів про виклики, з якими стикалися видавці:

«Книгу надруковано в Києві під час масованих обстрілів, обкладинку виготовлено в Харкові. Але ми зробили це. Бо перемогу потрібно не лише здобути, а й закріпити її у правовому вимірі».

Важливі акценти щодо змісту книги зробили правники, які вже ознайомилися з виданням.

Керівник напряму «Правопорядок» Лабораторії законодавчих ініціатив Євген Крапивін відзначив, що в Україні досі бракує системного бачення безпекових рішень у перехідний період:

«Маємо говорити не лише про демобілізацію чи контроль над зброєю, а й про реабілітацію територій, боротьбу з ідеологічним впливом агресора та кримінальними структурами».

Також учасники обговорення наголосили на необхідності системного та інклюзивного підходу до перехідного правосуддя, справедливого ставлення до постраждалих від окупації, пріоритетності розслідування злочину агресії та формування чіткої стратегії відповідальності за воєнні злочини.

Доктор Роман Мудрий підсумував дискусію важливою думкою: «Ми маємо шанс дати світу нові стандарти справедливості, здобуті в умовах війни. Це наш інтелектуальний внесок у глобальну безпеку».

Презентація книги «Шлях примирення» стала не лише культурною подією, а й глибокою правовою дискусією про майбутнє України — справедливе, мирне та засноване на праві.