Бої за Антонівський міст загострюються: РФ кидає елітні підрозділи

Протягом останнього тижня ситуація на Придніпровському (Херсонському) напрямку значно загострилася. Російські військові посилюють штурмові дії, прагнучи взяти під контроль залізничну частину Антонівського мосту та опанувати острівні зони в дельті річки Дніпро. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Запеклі бої за стратегічний міст

За словами Волошина, за останній тиждень противник здійснив понад 50 спроб штурму в районі Антонівського мосту. Якщо раніше фіксувалося 3-4 таких спроби на день, то зараз їхня кількість зросла до десятка.

«Залізничний Антонівський міст – це найвужче місце Дніпра, звідки можна завдавати ударів по правому берегу, а також намагатися здійснювати вилазки на правий берег, де стоять Сили оборони України», – пояснив речник.

Він додав, що росіяни будь-якою ціною намагаються захопити українські позиції біля мосту. Проти підрозділів ЗСУ там діє один з елітних російських підрозділів – бригада розвідки, яка здійснює диверсійні дії.

Окупація Дніпровських островів: Новий фронт

Окрім Антонівського мосту, російські сили активно намагаються взяти під контроль острівну зону в дельті річки Дніпро.

«Якщо раніше ворог на одному-двох напрямках здійснював свої штурмові дії і спроби форсувати, то зараз фактично по всій зоні. Це острови Забич, Козулиський, Нестрига. На Великому Потьомкінському, на Білогрудому також тривають спроби ворога взяти під контроль ці острови», – наголосив Волошин.

Історичний контекст та постійні обстріли

Нагадаємо, українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області влітку-восени 2022 року, звільнивши обласний центр 11 листопада 2022 року. Проте російські військові продовжують регулярно атакувати українські регіони різними видами озброєння, включаючи ударні БпЛА, ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ) та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Ситуація залишається напруженою, і українські військові продовжують тримати оборону на стратегічно важливому Придніпровському напрямку.