На Донбассе с начала года погибли семеро гражданских лиц, еще 50 – были ранены, сообщает Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ.

«В период с 3 по 16 июня миссия подтвердила информацию об одном погибшем и шестнадцати раненых гражданских лицах. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года составляет 57 человек: 7 погибших и 50 раненых», - говорится в отчете.

Также отмечается, что СММ зафиксировала более 14 тыс. 700 нарушений режима прекращения огня (против почти 10 тыс. 650 за предыдущий двухнедельный период).