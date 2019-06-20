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На Донбассе с начала года погибли семеро гражданских лиц, еще 50 – были ранены, сообщает Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ.

«В период с 3 по 16 июня миссия подтвердила информацию об одном погибшем и шестнадцати раненых гражданских лицах. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года составляет 57 человек: 7 погибших и 50 раненых», - говорится в отчете.

Также отмечается, что СММ зафиксировала более 14 тыс. 700 нарушений режима прекращения огня (против почти 10 тыс. 650 за предыдущий двухнедельный период).
ForUm

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