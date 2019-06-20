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В Свято-Владимирском соборе Киева 20 июня проходит Собор УПЦ КП, который экс-глава Церкви Филарет решил созвать для восстановления Киевского Патриархата. 

Фото: Страна

Как сообщает «Страна», на Соборе Филарет заявил о недостатках Томоса, раскритиковал Петра Порошенко и название новой церковной структуры. 

По словам Филарета, Томос не предоставил полной автокефалии, о которой все говорили. Кроме этого Филарет высказал свое недовольство названием новой Церкви – «ПЦУ», так как, по его мнению, права Церкви распространяются только на территорию Украины, и не распространяются на зарубежные приходы. 

Также, по словам Филарета, ПЦУ в случае внутренних конфликтов должна будет их решать в Греции, что подтверждает еще раз зависимость украинской Церкви. 

«Мы благодарим Вселенского Патриарха за Томос, но его мы не принимаем, так как мы попали из одной зависимости - Московской - в другую – Константинополя», - заявил Филарет.

Кроме того, экс-глава УПЦ КП заявил, что в получении Томоса более всего был заинтересован бывший президент. 

«Порошенко приложил немало усилий в получении Томоса, но такого, который нас не устраивал, а его устраивал, ведь ему он должен был помочь на выборах», - заявил Филарет.
ForUm

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