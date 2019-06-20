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Цена золота выросла до рекордного с сентября 2013 уровня. Это произошло после того, как участники рынка восприняли сообщение американской Федеральной резервной системы (ФРС) как намерение впервые с 2008 года снизить ставки, сообщает Profinance.

Позиция ФРС (которая в США выполняет функции центробанка) спровоцировал снижение курса доллара.

Котировки золота вплотную приблизились к вершине шестилетнего коридора (по состоянию на 13:55 по Киеву цена этого металла составляет более 1381 доллар за унцию), и теперь техническая картина вместе со смягчением риторики ФРС создают предпосылки для дальнейшего роста.

Продолжают покупать драгоценный металл и мировые центробанки. Например, Банк Китая увеличивает свои резервы уже шесть месяцев подряд, и в мае снова отчитался об их росте.

История свидетельствует о положительной динамике золота в период цикла снижения ставок ФРС и реализации других стимулирующих мер. В 2007-2008 годах драгоценный металл подорожал на 20% и в последующие три года вырос по цене вдвое на фоне снижения ставок в США до нуля.
ForUm

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