Депутат Киевсовета Николай Негрич предлагает установить на спортплощадках, которые находящихся на территории школ столицы, камеры наблюдения и круглосуточное освещение. Он убежден, что таким образом удастся сделать город более безопасным для детей.

«Неоднократно ко мне обращались люди, которые хотят решить вопрос с доступом к спортплощадкам у школ летом. Школа закрыта, а вот на площадке же можно заниматься. И я с этим полностью согласен. Единственная проблема - как только вечереет, на скамейках появляются молодые люди с выпивкой. Поэтому я предлагаю пойти по пути, которым уже пошли в других городах, - установить камеры наблюдения на площадках возле школ», - отметил Негрич.

Негрич также убежден, что территория школ должна освещаться круглосуточно.

«Если спортплощадки будут открыты до 22:00, то это будет большой плюс для детей и взрослых. Сегодня мы пытались оборудовать школы современными спортивными пространствами, чтобы сделать спорт доступным каждому. Поэтому эти пространства должны использоваться эффективно в течение всего года», - добавил Негрич.

Как известно, за последние несколько лет в Киеве было установлено несколько сотен площадок для занятий по воркауту. Такое количество спортивных сооружений в столице появилась благодаря программе «Бесплатный спорт доступен каждому».