также в разделеОбщество
Зеленский пригласил отца Гандзюк на встречу 5
«Информационное сопротивление» просит не распространять слухи о гибели Тымчука 14
Администрация президента планирует переехать в Украинский дом 30
Дело MH17: В Москве назвали голословными выводы о причастности военных РФ 11
Посол Украины в знак протеста покинул выступление российского депутата 141
УПЦ МП просит суд отменить регистрацию ПЦУ 59
Двое уволенных сотрудников ГБР пытаются восстановиться через суд 24
Мужчина, призывавший присоединить Волынь к Польше, получил условный срок 27
19 июня. Картина дня 47
Студенты КНУ анонсировали акцию протеста из-за восстановления Портнова на кафедре 49
Во Львове впервые в мире пересчитают уличных котов 25
ООН: За 30 лет население Украины может уменьшиться почти на 20% 30
Институт нацпамяти требует от Кернеса не возвращать имя Жукова на карту Харькова 99
К концу недели в Украине усилится жара 31
Суд признал незаконным увольнение Аласании 74
На Холодницкого открыли дело за нарушения в декларациях 25
Коллеги Тымчука не верят в его самоубийство 48
Суд вернул Мосийчуку его иск о запрете «Киевпрайда» 27

Национальный медицинский университет им. Богомольца заявил об отмене конкурса на должность ректора вуза. Об этом говорится в сообщении НМУ в газете «Урядовий кур’єр», сообщает 112 Украина.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева запретил Министерству здравоохранения осуществлять любые действия, связанные с проведением выборов ректора Национального медицинского университета (НМУ) им. А. Богомольца.

Выборы ректора были назначены на 30 мая. Всего к конкурсу были допущены три кандидата, соответствующие требованиям ст. 42 закона «О высшем образовании» и условиям конкурса: Александр Канюра, Александр Науменко и Юрий Кучин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
12
Теги