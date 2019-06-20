Национальный медицинский университет им. Богомольца заявил об отмене конкурса на должность ректора вуза. Об этом говорится в сообщении НМУ в газете «Урядовий кур’єр», сообщает 112 Украина.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева запретил Министерству здравоохранения осуществлять любые действия, связанные с проведением выборов ректора Национального медицинского университета (НМУ) им. А. Богомольца.

Выборы ректора были назначены на 30 мая. Всего к конкурсу были допущены три кандидата, соответствующие требованиям ст. 42 закона «О высшем образовании» и условиям конкурса: Александр Канюра, Александр Науменко и Юрий Кучин.