Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) 10 июня 2019 открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого за нарушения в электронных декларациях. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В мае 2019 ЦПК подал жалобу в КДКП по факту нарушения Холодницким ряда требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» при подаче электронных деклараций за 2016-2017 годы. Нарушение выявило НАПК по результатам полной проверки деклараций руководителя САП.

Так, Холодницкий внес в декларацию меньше на 25 тыс. грн доход от продажи имущества, чем получил на самом деле, отметил недостоверную информацию относительно средств на банковском счете и не указал, что одалживал средства третьим лицам.

В целом сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 составляет 135 тыс. грн. Примечательно, что в декларации за 2017 были допущены те же нарушения, о чем указано в решении НАПК.

Закон Украины «О прокуратуре» предусматривает, что нарушение подачи декларации является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности. Среди видов наказания – выговор, запрет повышения или увольнение.

«Руководитель САП Холодницкий очень хорошо разбирается в требованиях предоставления деклараций, поскольку лично является процессуальным руководителем по уголовным делам, которые расследуются по фактам лжи в декларациях. Поэтому эти нарушения свидетельствуют о пренебрежении Холодницким законодательством, а сам руководитель САП мог легкомысленно надеяться, что через занимаемую им высокую должность не получит наказание», - говорит юрист ГПК Андрей Савин.

Проверку Холодницкого будет осуществлять член КДКП Валерий Архипов. Она продлится в течение двух месяцев и при необходимости может быть продлена еще на месяц.

Год назад КДКП, несмотря на грубые нарушения в действиях Холодницкого, вместо увольнения наказала его только выговором. Проверка проводилась из-за скандальных «аквариумных пленок», на которых удалось зафиксировать ряд дисциплинарных нарушений руководителя САП.

Кроме того, в 2017 году КДКП также «простила» Холодницкому другое нарушение. Активисты жаловались в КДКП, что руководитель САП намеренно пропустил срок подачи в суд иска о возврате государству газовых месторождений, принадлежащих компании Николая Злочевского – бывшего министра экологии при Януковиче. Тогда квалификационная прокуроров не увидела дисциплинарного проступка в действиях Холодницкого.