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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 19 июня принял в своей резиденции на территории Киево-Печерской лавры воспитанников спортивного клуба по рукопашному бою имени преподобного Ильи Муромца, который действует в Тульчинской епархии УПЦ в Винницкой области. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, руководитель и духовник клуба протоиерей Андрей Коваль рассказал Митрополиту Онуфрию о спортивных достижениях детей, о распорядке тренировок и молитвенных занятиях для воспитанников. Предстоятель УПЦ пожелал детям вдохновения, крепкого здоровья и успехов в соревнованиях, которые клуб проводит ежемесячно.

Дети также поделились с Блаженнейшим владыкой впечатлениями от паломничества к святыням Лавры, особенно от молитвы у мощей преподобного Ильи Муромца, их небесного покровителя.

Митрополит Онуфрий поздравил воспитанников спортивного клуба с праздником Пресвятой Троицы, раздал праздничные подарки и благословил всех.
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