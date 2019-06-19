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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 19 июня встретился в своей резиденции на территории Киево-Печерской Лавры с Кристиной Велущак - выпускницей 9-го класса из села Задубровка Черновицкой области, которую не пустили на выпускной вечер из-за того, что она ходит в храм УПЦ.

Фото: УПЦ

Девушку сопровождала ее мать Каролина Велущак, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Блаженнейший владыка расспросил гостей о церковной ситуации, которая сложилась в Задубровке и об особенностях конфликта в школе. Кристина рассказала о насмешках, которые ей пришлось терпеть от одноклассников, их родителей и односельчан из-за того, что она остается прихожанкой УПЦ.

Ее мать рассказала Предстоятелю о современном состоянии межцерковного противостояния на Буковине.

Его Блаженство отметил необходимость оставаться верными Богу и Его Святой Церкви в любых условиях и жизненных испытаниях. Он дал Кристине и ее матери духовные наставления, пожелал Божией поддержки и покровительства святых на дальнейшем жизненном пути семьи, поздравил с праздником Пресвятой Троицы, вручил праздничные подарки и благословил.
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