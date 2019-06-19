В Сары-Су Белогорского района оккупированного Крыма по улице Чадыр Кермен прошли обыски в двух домах крымских татар.

Об этом сообщается на странице гражданской инициативы «Крымская солидарность» в Facebook.

«В доме Аксеита Джанджакова обыск закончился. Со слов родных, сообщивших об обыске, сам хозяин домовладения находится за пределами Крыма. В доме проживает другой человек», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что «следственные мероприятия» проходили в доме матери Аксеита, там проживает пожилая бабушка Ребия Сеттарова (около 90 лет).

Также сообщается, что после завершения обысков в обоих домовладениях никто не был задержан.