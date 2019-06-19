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Число беженцев и внутренних переселенцев в прошлом году достигло 70,8 млн человек – это новый рекорд. Люди бегут от насилия, войны и преследований, а международное сообщество не может добиться мира. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сообщают Новости ООН.   

В преддверии Международного дня беженцев, который отмечают 20 июня, Гранди обнародовал новые показатели - беспрецедентные для почти семидесятилетней истории Управления ООН по делам беженцев (УВКБ). По его словам, в новый доклад включены лишь официальные данные, реальные цифры могут быть намного выше. Так, например, из 4 миллионов жителей Венесуэлы, покинувших свою страну, лишь полмиллиона обратились за убежищем.

Он напомнил, что недавно в Перу ужесточили условия приема беженцев из Венесуэлы. Верховный комиссар обеспокоен тем, что этому примеру могут последовать и другие страны региона – Эквадор и Колумбия, и венесуэльцы окажутся в тупике. «Эти люди спасаются бегством, им очень трудно предоставить необходимые документы», - отметил Гранди. По его словам, «нелогично» требовать у беженца паспорт или визу.

«Перу – на втором после Колумбии месте по числу прибывающих венесуэльцев, этой стране приходится нелегко, и я понимаю это, - отметил Гранде, - но я призываю ее следовать примеру Колумбии, Эквадора и Бразилии и держать свои границы открытыми для этих людей, которые действительно нуждаются в защите, поддержке и так далее».

Он сравнил ситуацию в Латинской Америке с миграционным кризисом, который происходил в Европе в 2015 году. Сотни тысяч беженцев и мигрантов тогда с риском для жизни пытались пересечь Средиземное море, чтобы добраться до Греции и Италии. «Мы помним, как страны одна за другой закрывали свои границы, а Греция – так же, как сегодня Колумбия – оказалась на переднем крае и несла бремя в одиночку, - сказал он. – Такая ситуация таит в себе риски, поэтому я хочу воспользоваться случаем и обратиться к странам с призывом не закрывать свои границы».

Согласно новому докладу УВКБ, число перемещений сегодня в два раза превышает показатели двадцатилетней давности. Это еще раз подтверждает долгосрочную тенденцию: людей, нуждающихся в международной защите, становится все больше.

Гранди призвал увеличить финансирование для стран, которым приходится справляться с растущим потоком беженцев, и укреплять региональное и международное сотрудничество в этой области. Он напомнил, что новые конфликты порождают новые волны переселений, которые усугубляют ситуацию, отметив, что разобщенность в Совете Безопасности не позволят эффективно преодолевать кризисные ситуации.

В качестве примера успешного сотрудничества он привел Гамбию, где конфликт был разрешен, а 50 тысяч гамбийцев вернулись к родным очагам. Гранди также ответил тем, кто обвиняет беженцев «в попытке воспользоваться ситуацией, чтобы улучшить условия своей жизни». «Половину всех беженцев составляют дети, - напомнил он. – Дети не бегут, чтобы воспользоваться возможностями. Дети бегут от опасности».

 
ForUm

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