Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини прокуратура отпустила после допроса.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.
Отмечается, что допрос длился несколько часов.
Напомним, Платини задержали 18 июня по делу о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 годы. В 2015 году его отстранили от футбольной деятельности на 8 лет.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время