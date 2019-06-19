Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини прокуратура отпустила после допроса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

Отмечается, что допрос длился несколько часов.

Напомним, Платини задержали 18 июня по делу о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 годы. В 2015 году его отстранили от футбольной деятельности на 8 лет.