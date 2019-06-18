Украина первой среди стран Восточной Европы и Центральной Азии перешла на новые стандарты лечения ВИЧ-инфекции, что предусматривает экономичность и доступность терапии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщиоа и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Украина первой среди стран Восточной Европы и Центральной Азии перешла на новые стандарты лечения ВИЧ-инфекции. Они разработаны по новейшим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Теперь каждый ВИЧ-инфицированный человек имеет право на пожизненное бесплатное лечение независимо от количества вируса в крови. Благодаря введению нового клинического протокола лечения инфекции станет не только более эффективным, удобным, но и экономически более доступным», - написала Супрун.

Она проинформировала, что приказ, утверждающий новый протокол, опубликован на странице Министерства здравоохранения.

«Согласно новому протоколу, в качестве основного алгоритма лечения используется препарат с долутегравиром. Комбинированный препарат с этим действующим веществом производят 9 компаний, поэтому стоимость одной дозы стала дешевле в 6 раз. Сегодня для государства она стоит 5 грн 40 копеек. Благодаря тому, что инновационный комбинированный препарат включает несколько действующих веществ, пациент может принимать только одну таблетку в день», - сообщила Супрун.

Она подчеркнула, что благодаря экономичности и доступности этой модели лечения государство сможет лечить значительно большее количество пациентов.

«Для диагностирования ВИЧ теперь можно использовать два быстрых теста разных производителей. Предполагается, чтобы 2020 году 90% ВИЧ-инфицированных знали о своем диагнозе, 90% из них — получили лечение, а 90% этих людей имели снижена вирусной нагрузки. Также новый протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактної профилактики ВИЧ-инфекции — приема препаратов (PrEP — pre-exposure prophylaxis), чтобы предупредить заражение ВИЧ группам риска», - отметила Супрун.

По ее словам, будет введен подход общественного здравоохранения, то есть медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению будут предоставляться комплексно, подходы будут упрощены и стандартизированы, доступ украинцев к качественным медицинским услугам улучшится.