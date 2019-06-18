Ровенские верующие смогут поклониться мироточивой иконе Богоматери «Благоуханный цвет».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ровенскую епархию УПЦ, с 23 июня по 8 июля на Ровенщине будет находиться икона Богоматери «Благоуханный цвет» (Измаильская).

Икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет» (Измаильская) является местночтимым образом Одесской епархии. 27 ноября 2014 года митрополит Одесский и Измаильский Агафангел объявил решение Священного Синода УПЦ об установлении празднования чудотворного образа 27 ноября.

Иконографически образ схож с иконой Божией Матери «Неувядаемый цвет». В древних образах отличие состояло в том, что Богородица держала распущенную ветвь в руках. Сейчас эта разница не соблюдается, и поэтому принято считать, что это один и тот же образ.

Измаильская икона «Благоуханный цвет» была написана в XIX веке, предположительно греческим иконописцем. Она была семейной иконой благочестивых жителей города Измаила - Георгия и Марии (фамилии остались неизвестны), и поэтому на иконе присутствуют небесные покровители этого семейства - великомученик Георгий Победоносец и равноапостольная Мария Магдалина.

В 1937 году икона была подарена Измаильском мужскому монастырю святых равноапостольных Константина и Елены.

Сообщается, что икона «Благоуханный цвет» помогает при заболеваниях ног, при лечении бесплодия, помогает в рождении и воспитании детей, способствует семейному благополучию молящихся перед ней. Молятся у иконы о даровании благочестивого мужа (жены), о сохранении целомудрия и чистоты в венчанных браках, о сохранении семьи, связывании брачных уз, если дело идет к разводу, о воспитании детей в Православии и других семейных нуждах.