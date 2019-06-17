Об этом информирует издание 20 minutos.
«Автобус компании Expresos Jáuregui разбился примерно в 630 километрах к юго-западу от Каракаса между городами Сан-Кристобаль и Маракайбо, столицей штата Сулия», - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, среди погибших девять женщин и семь мужчин.
Причина аварии устанавливается. По словам свидетелей, автобус двигался со слишком высокой скоростью, и водитель, по-видимому, не смог справиться с управлением.
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