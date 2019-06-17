По меньшей мере 16 человек погибли и еще 30 получили ранения в аварии пассажирского автобуса в штате Сулия на западе Венесуэлы

Об этом информирует издание 20 minutos.

«Автобус компании Expresos Jáuregui разбился примерно в 630 километрах к юго-западу от Каракаса между городами Сан-Кристобаль и Маракайбо, столицей штата Сулия», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, среди погибших девять женщин и семь мужчин.

Причина аварии устанавливается. По словам свидетелей, автобус двигался со слишком высокой скоростью, и водитель, по-видимому, не смог справиться с управлением.