Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 16 июня, поздравил украинцев с Днем отца - новым государственным праздником, который с текущего года будет отмечаться каждое третье воскресенье июня. Соответствующее поздравления он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня День отца. Поздравляю всех отцов и, конечно, своего», - написал Зеленский.

Трогательное поздравление он адресовал также своему отцу: «Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю».

Напомним, что в Украине теперь на один государственный праздник больше – каждое третье воскресенье июня с 2019 года будет отмечаться День отца.