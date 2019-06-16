Сегодня, 16 июня, в Украине впервые официально празднуют День отца. Он был утвержден на законодательном уровне решением Кабинета Министров Украины в мае.

Инициировав решение о праздновании Дня отца в Правительстве говорили о том, что реализация соответствующего акта "будет способствовать созданию комфортных условий для всестороннего развития семьи, как основы общества, а также повышению статуса мужчины, как отца, в процессе воспитания детей".

Этот праздник отмечают во многих других странах мира, более 30 стран чествуют отцов именно в третье воскресенье июня. В некоторых странах дата иная – в Грузии 3 октября, в Италии, Португалии и Испании 19 марта, однако праздник есть во многих государствах.

Традиционно в День отца к одежде прикалывают розу в качестве символа бесконечной любви и уважения к родителям. Белую розу выбирают, если отец умер, красную – если еще жив.