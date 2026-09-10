ЗСУ уразили порт РФ на Каспії та кораблі Росії в Новоросійську

Уночі проти 10 вересня українські сили уразили морський торговельний порт у Махачкалі, столиці російського Даґестану. На території об’єкта після удару зафіксували пожежу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«На території об’єкта зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що Махачкалінський морський торговельний порт є єдиним незамерзаючим і глибоководним портом Росії на Каспійському морі. За даними українського командування, він є важливим транспортно-логістичним вузлом на маршруті між Росією та Іраном через Каспійське море.

У Генштабі наголосили, що цей логістичний коридор використовується Росією для обходу західних санкцій.

«Цим маршрутом здійснюються поставки військового призначення в обох напрямках: з Ірану до Росії – компоненти й ударні БпЛА типу Shahed, із РФ до Ірану – вибухові речовини, компоненти для безпілотників і боєприпаси», – заявили у командуванні.

Поблизу порту, за даними Генштабу, також дислокується база Каспійської флотилії Росії.

Крім того, українське командування заявило про ураження 9 вересня мазутних сховищ у Новоросійську Краснодарського краю, а також щонайменше трьох російських кораблів.

Йдеться про малий морський тральщик «Желєзняков», фрегат «Адмірал Ессен» і великий десантний корабель проєкту 11711 «Пьотр Морґунов».

У Генштабі зазначили, що дійшли такого висновку «за результатами аналізу додаткових даних».

Російська сторона про заявлені ураження не повідомляла.

Наразі незалежно перевірити заяви Генерального штабу ЗСУ щодо наслідків ударів не вдалося.

У Генштабі наголошують, що удари по російських об’єктах є частиною системних заходів Сил оборони України, спрямованих на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ та примушення Росії до припинення збройної агресії проти України.