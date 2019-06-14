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Лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук готов в случае необходимости занять должность премьер-министра Украины. Об этом заявила глава штаба политической силы Юлия Клименко в интервью РБК-Украина.

«Господин Вакарчук сказал – и мы можем все подтвердить: если нужно будет занять премьерское кресло, то как Святослав Вакарчук, так и любой из нашей команды готов это сделать», – сказала Клименко.

По ее словам, в команде «Голоса» много достойных людей, которые могут идти в исполнительную власть.

На вопрос, есть ли среди нынешних членов Кабмина те, кого бы «Голос» хотел видеть и в следующем составе правительства, Клименко отметила, что есть ряд достойных министров и заместителей, которые могут продолжать работу. «Мы также считаем, что должны продолжаться такие реформы, как здравоохранения. Будет ли это делать Ульяна Супрун, или кто-то другой - это уже вопрос параллельный. У нас нет претензий к министру финансов Оксане Маркаровой, которая, мне кажется, заняла свой пост в трудное время и выполняет функцию поддержания стабильности в государстве, в частности макроэкономической стабильности», – добавила глава штаба.  
 
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