За минувшие сутки, 12 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

пять раз в Водяном - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в Авдеевке - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем;

вблизи населенного пункта Марьинка - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

два раза в Широкино - из автоматических гранатометов;

в Нвотроицком - из гранатометов различных систем;

дважды в Старогнатовке - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в Лебединском - из стрелкового оружия;

на окраине Талаковки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 12 раз:

два раза в Новолуганском - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новотошковское - из автоматических гранатометов, стрелкового оружия;

в Попасной - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия;

четыре раза в Зайцев - из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

дважды район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем;

в Пивденном - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ их вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 12 июня один оккупант уничтожен и 3 ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Водяное - из стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил:

в Боровском - из артиллерии калибра 152 мм;

на окраине Луганского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.