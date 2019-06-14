НАК «Нафтогаз Украины» не получал никаких предложений о мировом соглашении от российской стороны. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, комментируя слова министра энергетики РФ Александра Новака о предложении «Газпрома» подписать мировое соглашение.

«В то же время в ответ на информацию российских СМИ со ссылкой на Александра Новака, главу Минэнерго РФ, что Россия предложила Украине урегулировать вопрос арбитража между «Нафтогазом» и «Газпромом» мировым соглашением мы можем сообщить, что «Нафтогаз» пока не получал никаких таких предложений. Если получим, мы их внимательно рассмотрим» - написал он в Facebook.

«В частности, мы можем рассмотреть, в какой форме «Газпром» выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации «Нафтогазу» убытков от невыполнения «Газпромом» своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах. Напомню, за этим решением «Газпром» нам должен уже более 2,8 млрд долларов», - отметил Витренко.

Также, по его словам, НАК может рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах.

«Поскольку эта компенсация является предметом наших требований в новом арбитраже, то в случае урегулирования этого вопроса, мы не будем этого требовать в арбитраже. При этом замечу, что новый арбитраж начали не мы, а «Газпром», с требованиями фактически противоположными решению предыдущих арбитражей по нашим контрактам на поставку и транзит газа», - написал чиновник.

«Хотя, скорее всего, Новак имел в виду «мировое соглашение» в понимании, уже озвученном Алексеем Миллером, главой «Газпрома», во время предыдущих встреч: «Нафтогаз» и «Газпром» договорятся, что решения предыдущих арбитражей по нашим контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться. То есть мы должны минимум «добровольно» отказаться от 2,8 млрд долларов, а по максимуму, еще и вернуться в статус должника по положению контракта «бери или плати» (более 80 млрд долларов до конца 2019) и газ, отобранный в 2014 -2015 году (около 4 миллиардов долларов)», - пояснил Витренко.

И это все ради продолжения текущего контракта на транзит, который, в интерпретации «Газпрома», на которое Украина должна согласиться вопреки решению арбитража, не несет никаких обязательств «Газпрома» по объемам транзита.

«То есть как только «Газпром» достроит «Северный поток 2» и «Турецкий поток», он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не станем получать деньги.

Абсурдное для нас «мировое соглашение», не так ли?» - резюмировал представитель НАК.

Напомним, Россия требует от украинской стороны отказаться от победы в международном арбитраже относительно контрактов с «Газпромом» в обмен на продление контрактов на транзит газа через Украину.