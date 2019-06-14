Россия затягивает проведение переговоров о транзите газа через территорию Украины, ожидая новых «переговорщиков, которые будут сдавать интересы Украины».

Такое мнение высказал исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Российская сторона теперь якобы ждет формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов. Но похожая ситуация была и с президентскими выборами, которые они использовали в качестве оправдания переноса трехсторонних встреч», - написал он в Facebook.

На самом деле, по словам чиновника, причина очевидна – после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должно осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересны.

«Похоже, что РФ ждет «переговорщиков», которые будут сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правил для всех сторон», - подчеркнул Витренко.

По его мнению, в сложившихся условиях необходимо пояснять западным партнерам, что и Украину, и Европу пытаются обмануть, как обманывали в 2009 году, и что действенные меры – это прекращение строительства «Северного потока 2» и эффективное антимонопольное расследование по жалобе «Нафтогаза» против «Газпрома».

«Ну и готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию», – резюмировал Витренко.

Как сообщал ForUm, министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем сообщил, что Россия, Украина и Еврокомиссия могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября.