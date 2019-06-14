Голосеевский районный суд Киева вынес приговор в отношении гражданина, который, прикрываясь именем руководителя САП Назара Холодницкого, получил деньги за якобы решение вопроса прекращения уголовного преследования в отношении Александра Онищенко.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, указанное лицо признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины и назначено наказание – 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры, совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в ноябре 2016 разоблачили гражданина Украины в мошенничестве в особо крупных размерах – 2 млн долларов.

«Указанный гражданин, реализуя мошенническую схему, используя и прикрываясь именем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, обещал прекращение сотрудниками САП, а также детективами НАБУ уголовного преследования в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко», - говорится в сообщении.

В ходе совместной спецоперации злоумышленник был задержан при получении первой части «вознаграждения» в размере 1 млн долларов США по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах).