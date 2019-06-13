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Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук негативно оценивает судебную реформу  пятого президента Петра Порошенко и считает, что она проведена на три с минусом.


Об этом он сказал Українським Новинам.

«На три с минусом оцениваю судебную реформу предыдущей власти», - сказал он.

По его словам, реформу нужно перезапустить.

«Нужно навести порядок в органах, которые осуществляют подбор судей, проводят их квалификацию и занимаются дисциплинарными делами судей. Речь идет о ВСП и ВККС. Нужно иметь четкое понимание того, как у нас должна функционировать система судоустройства в государстве», - подчеркнул он и добавил: «В первую очередь это касается соответствия палат Верховного суда к специализированным судам, которые созданы в Украине. Речь идет о Высшем антикоррупционном суде. Мы видим, что должна быть создана отдельная палата в Верховном суде, которая бы занималась антикоррупционными делами».

Стефанчук также считает первостепенным создание института мировых судей и присяжных заседателей.

«Это наша задача - создать на первом уровне возможность максимального привлечением народовластия. Речь идет о мировых судах и реальном внедрении суда присяжных», - сказал он.

По его словам, важно также запустить систему альтернативного решения споров в судах.

«В Украине не работает система альтернативного решения споров. Я говорю о медиаторах, об арбитражном регулировании и других. Но это все нужно решать комплексно», - уверен Стефанчук.
ForUm

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