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На сегодняшний день Украина использовала 39% займов Всемирного банка, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что по состоянию на 01.06.2019 использование средств МФО выросло на 286 860 000 долларов США и 141 150 000 евро по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

«Благодаря разблокированию платежей по проектам, бенефициаром которых является «НЭК «Укрэнерго» и положительной динамике, ожидаем в ближайшие месяцы значительно увеличить выборку», – говорится в сообщении.

Кроме того, на сегодня показатель выборки по займам Всемирного банка составил 39,1%, тогда как за все предыдущие годы сотрудничества Украины с Банком рекордным показателем выборки было 30,2% в 2013 году.

«Это прямое следствие воплощения Министерством финансов Концепции повышения эффективности внедрения совместных с МФО инвестиционных проектов и труда рабочей группы. Это уже позволило увеличить выборку, а следовательно - объем инвестиций в энергоэффективность, развитие транспорта и инфраструктуры, коммунальные проекты», - говорит министр финансов Оксана Маркарова.

В феврале-марте текущего года Минфином совместно с МФО проведен пересмотр портфелей инвестиционных проектов МБРР, ЕБРР, ЕИБ и согласован дальнейшие шаги по улучшению выборки средств.

Сейчас портфель МФО в Украине состоит из 32 проектов общей стоимостью 5 млрд евро и 2 млрд долларов США, привлеченных в качестве займа государством или под государственные гарантии.
ForUm

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