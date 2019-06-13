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Следователи государственного бюро расследований начали уголовное производство в отношении должностных лиц правоохранительных органов Запорожской области, которые, злоупотребляя своим служебным положением, разработали схему системного давления на коммерческие предприятия, сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, сотрудники полиции на основании недостоверной информации обращались в суд с ходатайствами о проведении обысков у субъектов предпринимательской деятельности. В дальнейшем ходе проведения обысков правоохранители изымали материальные ценности на значительные суммы средства, и присваивали их через подконтрольные предприятия.

Следователями ГБР проводится досудебное расследование по факту злоупотребления работниками полиции властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). На сегодня обнаружено, что только во время одного обыска было незаконно изъято и впоследствии реализовано в пользу посторонних лиц имущество предприятия на сумму более чем на 300 тыс. грн. Всего, по данным следствия, правоохранителями проведено 24 подобных обысков.

Досудебное расследование продолжается.

Следователи ГБР устанавливают ущерб, нанесенный предпринимателям незаконными действиями правоохранителей.
ForUm

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