В Киевских духовных школах сегодня состоялся выпуск студентов заочной формы обучения.
Фото: КДАиС
В этом году дипломы духовных школ получили 122 студента, из которых 5 - получили дипломы кандидата богословия, 29 - выпускники Киевской духовной академии, а 88 - Киевской духовной семинарии, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу КДА.
По случаю выпуска в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери был совершен молебен, который возглавил проректор по воспитательной работе епископ Згуровский Амвросий.
За богослужением молились выпускники Киевской духовной академии и семинарии.
По окончании богослужения выпускники выразили слова благодарности ректору Киевской духовной академии и семинарии епископу Белогородскому Сильвестру и всем преподавателям.
Епископ Амвросий вручил выпускникам заочного отделения дипломы об окончании Киевских духовных школ.
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