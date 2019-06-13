Киевский апелляционный суд отложил на 15 июля рассмотрение апелляций на приговор Оболонского райсуда по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Такое решение огласил председательствующий судья Юрий Трясун, сообщает Укринформ.

«Судебное заседание отложено на 15 июля на 11:00», - отметил Трясун.

Он уточнил, что надо назначить запасного судью, который будет заменять одного из судей коллегии по этому делу в случае необходимости, но не будет судьей в составе коллегии. По словам Трясуна, этого запасного судью определят через автораспределение.

Он также отметил, что после 15 июля следующая дата заседания, согласованная в этом деле со сторонами - 22 июля на 11:00.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать из Януковича на пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561,20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

Согласно приговору суда срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания. Пока приговор не вступил в законную силу, поскольку обжалован стороной защиты.

На приговор подано 5 апелляционных жалоб.