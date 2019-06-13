С начала июня на водоемах страны погибли уже 103 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 379 человек, из которых 42 ребенка. При этом спасено 156 граждан, в том числе 24 ребенка.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.