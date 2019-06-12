В Черниговской области формируют новый отдельный танковый батальон, сообщает пресс-служба оперативного командования «Север».
12-й отдельный танковый батальон оперативного командования «Север» будет сформирован в селе Гончаровское Черниговского района.
«Новая воинская часть не входит в состав 1 отдельной танковой Северской бригады и является полностью самостоятельным подразделением», - говорится в сообщении.
Сейчас продолжается получение боевой техники, вооружения и военно-материальных запасов. Воинская часть будет сформирована исключительно военнослужащими военной службы по контракту.
Следует отметить, что на территории села Гончаровское в текущем году будет введено в эксплуатации 3 общежития улучшенного типа.
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