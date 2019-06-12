В некоторых парках Киева установили арки с распылителями воды, сообщает «Киевзеленстрой».
Это связано с высокой температурой, которая, по прогнозам синоптиков, продержится еще неделю.
«Уже такие знакомые и любимые детьми и взрослыми арки с прохладной водой, которая распыляется, снова появились в парках и скверах Киева», – говорится в сообщении.
Арки установлены в парках:
- Рыльского в Голосеевском районе;
- Победа, Шумского и Аврора в Днепровском районе;
- Отрадный и им. Островского в Соломенском районе;
- парк Молодежный и Деснянский в Деснянском районе;
- парк им.Т. Шевченко в Шевченковском районе;
- Мариинский и Крещатый в Печерском районе;
- сквер на Щекавицкой и Сагайдачного в Подольском районе;
- на проспекте Победы, 97 возле администрации в Святошинском районе;
- в сквере по ул. М. Тимошенко возле администрации Оболонского района.
Все арки сделаны из древесины с аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Они подключены к системам полива парков.
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