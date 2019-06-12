также в разделеСтолица
Прокуратура расследует хищение средств на строительстве «моста Кличко» 2
В Киеве «заминировали» Шевченковский райсуд 14
Киев построит мусоросжигательный завод, но не на Троещине 32
На Южном мосту в Киеве с 13 июня перекроют две полосы движения 23
В Киеве с начала года произошло 16 тысяч ДТП 18
В Киеве двух сотрудниц ГФС задержали на взятке 45
Неизвестные сообщили о минировании КСУ 23
Киев вошел в топ-15 городов мира, перегруженных автомобилями 25
Возле АП во время акции против «капитуляции» произошла потасовка 3293
Киевского полицейского задержали на взятке 51
В Киеве сообщили о минировании аэропорта и Рады 25
В Киеве «минировали» уже пятую станцию метро 34
В Киеве «заминировали» четвертую станцию метро за полдня 38
В киевском озере нашли тело подростка 46
Русановский мост обновят до конца этого года 54
Банду клофелинщиков-«таксистов» уличили в 18 эпизодах отравления людей 101
В Киеве самолет вынуждено сел на воду, есть пострадавшие 179
КГГА объяснила «силовой захват» кинотеатра «Киев» инвентаризацией 30

В некоторых парках Киева установили арки с распылителями воды, сообщает «Киевзеленстрой».

Это связано с высокой температурой, которая, по прогнозам синоптиков, продержится еще неделю. 

«Уже такие знакомые и любимые детьми и взрослыми арки с прохладной водой, которая распыляется, снова появились в парках и скверах Киева», – говорится в сообщении.

Арки установлены в парках:

- Рыльского в Голосеевском районе;
- Победа, Шумского и Аврора в Днепровском районе;
- Отрадный и им. Островского в Соломенском районе;
- парк Молодежный и Деснянский в Деснянском районе;
- парк им.Т. Шевченко в Шевченковском районе;
- Мариинский и Крещатый в Печерском районе;
- сквер на Щекавицкой и Сагайдачного в Подольском районе;
- на проспекте Победы, 97 возле администрации в Святошинском районе;
- в сквере по ул. М. Тимошенко возле администрации Оболонского района.

Все арки сделаны из древесины с аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Они подключены к системам полива парков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
5694 грн.
15
Теги