В некоторых парках Киева установили арки с распылителями воды, сообщает «Киевзеленстрой».

Это связано с высокой температурой, которая, по прогнозам синоптиков, продержится еще неделю.



«Уже такие знакомые и любимые детьми и взрослыми арки с прохладной водой, которая распыляется, снова появились в парках и скверах Киева», – говорится в сообщении.

Арки установлены в парках:



- Рыльского в Голосеевском районе;

- Победа, Шумского и Аврора в Днепровском районе;

- Отрадный и им. Островского в Соломенском районе;

- парк Молодежный и Деснянский в Деснянском районе;

- парк им.Т. Шевченко в Шевченковском районе;

- Мариинский и Крещатый в Печерском районе;

- сквер на Щекавицкой и Сагайдачного в Подольском районе;

- на проспекте Победы, 97 возле администрации в Святошинском районе;

- в сквере по ул. М. Тимошенко возле администрации Оболонского района.



Все арки сделаны из древесины с аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Они подключены к системам полива парков.