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Луцкий горрайонный суд Волынской области принял решение удовлетворить жалобу протоиерея УПЦ Василия Горняка, которого пытались насильно выселить из церковного дома в селе Мирное Волынской области, где он проживает и официально зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, суд удовлетворил жалобу о бездеятельности прокурора Волынской области и постановил внести сведения о совершении уголовного преступления в Единый реестр досудебных расследований начать досудебное расследование.

Протоиерей Василий Горняк с семьей проживает в церковном доме, откуда его пытались выселить, в селе Мирное Гороховского района Волынской области. Как отметили в пресс-службе УПЦ, противозаконные действия против священника пытались совершить при отсутствии законных оснований, ведь, согласно действующему законодательству, принудительное выселение из жилища допускается только по решению суда в определенных законом случаях.

18 апреля протоиерей Василий обратился в прокуратуру Волынской области, где сообщил о том, что его с семьей принудительно пытается выселить из жилья группа лиц, что нарушает статью 162 УК Украины (Нарушение неприкосновенности жилища). Однако никаких действий по занесению в ЕРДР фактов совершения правонарушения после подачи заявления со стороны прокуратуры не последовало.

30 мая судом было принято решение удовлетворить жалобу священника о бездеятельности прокурора, внести сведения о совершении уголовного преступления в ЕРДР, подробно опросить заявителя, свидетелей и начать досудебное расследование.
ForUm

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