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В городе Алешки на Херсонщине верующие Украинской Православной Церкви почтили память местной блаженной Домники Алешковской. 

Фото: УПЦ

В день памяти блаженной, 10 июня, митрополит Херсонский и Таврический Иоанн и митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон совершили Божественную литургию в строящемся Успенском храме, расположенном на месте Успенского женского монастыря города Алешки, в котором подвизалась святая Домника. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии.  

По окончании литургии состоялся молебен у раки с мощами блаженной. 

Митрополит Иоанн поздравил всех собравшихся с праздником и пожелал, «чтобы святая угодница Божия была нашей молитвенной заступницей перед Богом и помогала во всех  нелегких земных трудах».

Домника Алешковская причисленной к лику местночтимых святых Херсонской епархии УПЦ решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 25 марта 2009 года. Она стала третьим жителем Херсонщины, причисленным УПЦ к лику святых. 
ForUm

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