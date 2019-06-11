В Нежине 9 июня состоялся традиционный велосипедный крестный ход по улицам города.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Нежинскую епархию УПЦ, паломники посетили все храмы Нежина, и в каждом из них помолились святым, в честь которых посвящены престолы.

Перед началом крестного хода у Николаевского кафедрального собора архиепископ Нижинский и Прилуцкий Климент возглавил молебен и окропил всех участников святой водой.

«Идея велосипедного крестный хода возникла шесть лет назад. Ведь по статистике в Нежине на каждого водителя-автомобиля приходится пять велосипедистов», - рассказали в Нежинской епархии.

Младшему из участников крестного хода - семь лет, старшему – уже за семьдесят. Всего в велопаломничестве по городу приняли участие более 100 велосипедистов.

В храме Святой мученицы Веры Надежды, Любви и матери их Софии участники крестного хода на велосипедах помолились за мир в Украине.

Напоследок все участники крестного хода разделили общую трапезу на природе.