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Тысячи верующих Украинской Православной Церкви прибыли на торжества в честь 800-летия Свято-Духовского скита Свято-Успенской Почаевской лавры.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу обители, торжества начались 9 июня с освящения нового Свято-Иверского храма Свято-Духовского скита. Чин великого освящения и праздничную литургию в новом храме возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

После богослужения наместник Лавры поблагодарил духовенство за участие в праздничном богослужении, а братию скита – «за труды во время строительства храма». Он отметил, что «если дорога не ведет к храму, то она ведет в никуда».

Как сообщалось, торжества по случаю юбилея Свято-Духовского скита продлятся еще неделю.

13 июня состоится крестный ход из Лавры в Свято-Духовский скит с Почаевской чудотворной иконой Богородицы. В этот же день в Иверском соборе Свято-Духовского скита состоится благодарственный молебен, во время которого присутствующие будут помазаны елеем у чудотворного образа. После молебна участников крестного хода пригласят на обед.

14 июня на вечернем богослужении в Иверском соборе Свято-Духовского скита после богослужения будет отслужена соборная панихида.

На Троицкую родительскую субботу, 15 июня, в Иверском соборе состоится панихида по умершей братии, настоятелям и ктиторами Свято-Духовского скита.

16 июня состоится всенощное бдение с чтением акафиста Святому Духу.

17 июня состоится Божественная литургия в Иверском соборе скита. После литургии начнется крестный ход вокруг храма с освящением колокольни и часовни. По окончании богослужения всех присутствующих пригласят на праздничный обед.
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